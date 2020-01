Ue: Parlamento a Commissione, entro luglio proposta vincolante per introdurre caricabatteria universale (2)

- Il Parlamento ha spiegato che, secondo le stime, ogni anno a livello mondiale vengono prodotti circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pari a una media di oltre 6 chilogrammi pro-capite. In Europa, il totale dei rifiuti elettronici generati nel 2016 è stato di 12,3 milioni di tonnellate, pari a 16,6 chilogrammi in media per abitante. Inoltre, i brevi cicli di vita di alcuni dispositivi comportano la produzione di ulteriori rifiuti elettronici.Nella Direttiva sulle apparecchiature radio del 2014, i legislatori dell'Ue hanno chiesto lo sviluppo di un caricabatteria comune e hanno dato alla Commissione i poteri per raggiungere questo obiettivo, attraverso un atto delegato. L'approccio della Commissione di "incoraggiare" l'industria a sviluppare caricabatteria comuni, però, non ha raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati. Tuttavia, nel dibattito in plenaria del 13 gennaio 2020, la Commissione ha affermato che sono stati compiuti alcuni progressi in quanto, nel 2009, c'erano più di 30 soluzioni per la ricarica, mentre oggi ci sono principalmente 3 tipi di caricabatteria. Ieri, la Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per il 2020, nel quale si impegna a presentare un'iniziativa legislativa sul caricabatteria universale nel terzo trimestre del 2020. (Beb)