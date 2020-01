Autonomia: FI, pronti a mobilitazione per approvazione in tempi rapidi

- Forza Italia è pronta alla mobilitazione per un approvazione in tempi rapidi del processo di attuazione del regionalismo differenziato. Lo scrivono, in una nota, i deputati di Forza Italia in commissione parlamentare per le questioni regionali, Roberto Pella (capogruppo) e Dario Bond, componente del coordinamento regionale veneto del movimento azzurro. "Questa mattina, nel corso dell'audizione del governatore del Veneto, Luca Zaia, presso la commissione parlamentare per le questioni regionali, sono nuovamente emerse le enormi criticità dell'esecutivo sul dossier autonomia. Una situazione di totale impasse che conferma le difficoltà del governo a gestire la questione in maniera seria, veloce, efficace e, soprattutto, in linea con i cittadini di quelle regioni che si sono già da tempo espressi con i referendum", spiegano. (segue) (Com)