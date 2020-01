Autonomia: FI, pronti a mobilitazione per approvazione in tempi rapidi (2)

- "L'avvicendamento al ministero per gli Affari regionali - aggiungono - non ha di certo aiutato a velocizzare una definizione chiara del concetto di autonomia, ma è necessario imboccare definitivamente questo percorso che, nel rispetto delle problematiche specifiche di ciascun territorio e nell'ottica di una sana competizione tra le regioni, stimoli l'intero Paese a mettere in campo dei virtuosismi in grado di determinare anche un incremento del Pil. E' dunque finito il tempo dei proclami a cui questo governo ci ha abituato. Forza Italia è pronta - concludono - alla mobilitazione e chiede una risposta immediata che rispetti la volontà popolare e instauri quella competitività proficua tra le regioni che si tradurrebbe in più risorse per le singole autonomie e, di conseguenza, in maggiori introiti per lo Stato". (Com)