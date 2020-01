Artigianato: nel 2019 imprese calate dell'1,2 per cento in Lombardia, controtendenza Milano e Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 sono calate dell'1,2 per cento le imprese artigiane in Lombardia, ma in un quadro che vede tutte le provincie lombarde con segno negativo, si distinguono Milano e Monza-Brianza che invece presentano dati in controtendenza. L'ufficio studi dell'Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza, su dati della Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi, ha elaborato alcune tabelle di confronto tra il consuntivo 2018 e quello del 2019 relativi alle imprese artigiane. "Il quadro che ne esce - è il commento del segretario generale dell'Unione Artigiani, Marco Accornero - ben fotografa una situazione già percepita. L'andamento medio delle attività imprenditoriali artigiane in regione non è positivo, con un calo dell'1,2 per cento pari a ben 2846 ditte artigiane in meno in Lombardia nell'arco di soli 12 mesi, con punte preoccupanti a Varese (-8,4 per cento) e a Mantova (-2,7 per cento). In controtendenza Milano e Monza-Brianza. Il capoluogo e l'area metropolitana fanno registrare un timido +0,1 per cento, corrispondente a 47 aziende artigiane attive in più, mentre Monza e la Brianza segnano un +0,2 per cento (pari a +35 ditte). È la conferma di una Milano volano economico della regione, con influssi benefici nei confronti dei territori più limitrofi come appunto la Brianza. Se si guarda infatti al dato complessivo delle imprese, non solo quelle artigiane, si scopre che a Milano la crescita totale è stata pari al +1,3 per cento (3159 imprese in più), contro una media regionale del +0,2 per cento (+1855 aziende in totale)". (segue) (com)