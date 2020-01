Artigianato: nel 2019 imprese calate dell'1,2 per cento in Lombardia, controtendenza Milano e Monza (2)

- Milano si conferma dunque traino di una economia lombarda che dà segnali di un complessivo affaticamento, anche guardando a dati più particolari che emergono dall'analisi. I titolari di impresa di origine straniera crescono in regione dello 0,4 per cento (da 45.246 del 2018 a 45.421 di oggi), crescita comune in pressoché in tutte le province, fatta eccezione per Varese (-21,5 per cento), Mantova (-3,4 per cento) e Brescia (-0,8 per cento). Andamento migliore in percentuale a Sondrio (+4,4 per cento) e Monza-Brianza (+4,3 per cento), ma è Milano a segnare numeri importanti. Con ben 19.395 ditte straniere attive, aumentate del +3,1% in anno (583 realtà in più), Milano e l'area metropolitana ospitano imprenditori di origine straniera pari all'8% circa del totale degli imprenditori lombardi, quasi il 43 per cento di tutte le imprese straniere lombarde. Ancora meglio fanno le donne imprenditrici, cresciute in dodici mesi in regione del +0,9 per cento, pari a 347 ditte in più a guida rosa. Erano 38.392 un anno fa, oggi sono 38.739. Sono Milano e Sondrio a registrare gli andamenti migliori (+2,2 per cento), con Varese (-2,8 per cento) e Lodi (-1,5 per cento) maglie nere. Ma è sempre l'area metropolitana milanese a vantare numeri da primato, con ben 11.165 aziende a guida femminile attive (205 in più in un anno), che corrispondono al 4,6 per cento del totale delle imprese lombarde, e a quasi il 29 per cento delle imprese femminili della regione. (segue) (com)