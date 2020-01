Artigianato: nel 2019 imprese calate dell'1,2 per cento in Lombardia, controtendenza Milano e Monza (3)

- Male i giovani imprenditori che in Lombardia perdono il 3,5 per cento delle imprese attive in un anno, pari a ben 885 ditte in meno. Erano 25.167, sono 24.282. In questo caso tutte le provincie lombarde sono in negativo, con punte peggiori a Varese (-9,6 per cento), Mantova (-6,8 per cento) e Sondrio (-6,4 per cento), mentre "tiene" Monza e la Brianza (-0,3 per cento). Perdita del -2,3 per cento a Milano, dove i giovani imprenditori erano 7.212 nel 2018 e oggi sono 7.046. Poco meno del 3 per cento del totale delle imprese lombarde; il 29 per cento delle imprese giovani della regione. Tra i settori, crescita maggiore il Lombardia (+4 per cento) tra le imprese artigiane dell'intrattenimento (impianti per eventi, allestimenti, regie) e sport (gestione impianti, realizzazione impianti) con oltre mille realtà nel complesso; comunicazione (quasi 3mila imprese); servizi alle imprese (15mila ditte). A Milano spicca la crescita dell'intrattenimento, +8,7 per cento in un anno. Dalle attività di spettacolo ai noleggi di strutture e attrezzature per manifestazioni ed eventi, comprensive di montaggi, impianti e operatori luci, audio, video. Buona anche la performance dei servizi di informazione e comunicazione (+5,9 per cento dal 2018): dall'editoria (stampa e tipografia) alle produzioni video e cinematografiche fino alle telecomunicazioni e ai software, il comparto ospita gran parte delle imprese proprio a Milano città. Il settore dell'edilizia svolta in positivo (+0,4 per cento), ma sono i servizi collegati, come le immobiliari per compravendite e affitti, a segnare una flessione importante (-6,9 per cento). (segue) (com)