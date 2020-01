Artigianato: nel 2019 imprese calate dell'1,2 per cento in Lombardia, controtendenza Milano e Monza (4)

- Per quanto concerne gli addetti, +4 per cento nelle imprese di servizi, che superano i 35mila operatori complessivi, +2 per cento nell'intrattenimento, sport, eventi. A Milano impennata del +5,4 per cento per i dipendenti delle ditte artigiane di noleggio e supporto alle imprese; +2,8 per cento nelle costruzioni. "Innovazione e tradizione artigiana trovano il loro connubio a Milano - commenta Accornero -, che vive un momento di euforia fra le imprese con più spiccata vocazione al rinnovamento, alla modernizzazione e all'utilizzo di nuove tecnologie in settori anche tradizionali. Oltre a quelle più vicine al turismo e all'accoglienza. Non a caso la città e il suo hinterland fino alla Brianza sono il vasto territorio che funge da motore delle attività produttive di tutta la regione, forse anche del Paese. Preoccupa in prospettiva il calo riscontrato ancora fra i giovani imprenditori. Il contesto economicamente e culturalmente vivace non riesce a contrapporsi ai tanti nodi che di fatto scoraggiano se non impediscono la libera impresa. Dal peso fiscale alla burocrazia fino all'accesso al credito, soprattutto per i giovani e le start up non bastano coraggio e idee innovative. L'orizzonte non è affatto incoraggiante e rassicurante per chi vuole investire in proprio. Occorre prendere coscienza di questi ostacoli e agire con urgenza rispondendo a segnali chiari e inequivocabili". (com)