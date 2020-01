Csto: generale Sidorov, rafforzamento truppe armene necessario per sicurezza collettiva

- Il rafforzamento delle Forze armate armene e della 102ma base militare russa nel paese caucasico è necessario per consolidare la sicurezza dell’Armenia e di tutti i paesi aderenti all’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Lo ha dichiarato il generale Anatolij Sidorov, capo di Stato maggiore congiunto dell’Organizzazione, durante una conferenza stampa. Rispondendo ad una domanda sui provvedimenti che la Csto sta adottando a livello regionale a fronte delle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran, Sidorov ha risposto che “il rafforzamento della base militare russa in Armenia e delle Forze armate del paese non è stato disposto senza un motivo”. (Res)