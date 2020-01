Elezioni suppletive: Angelucci-Cotticelli (Pd), bene candidatura Gualtieri

- "Abbiamo accolto con favore e appoggiamo convintamente la candidatura di Roberto Gualtieri al primo collegio di Roma". Lo dichiarano, in una nota, Mariano Angelucci e Carlo Cotticelli membri assemblea nazionale Pd. "Una candidatura di alto profilo del nostro ministro dell’ Economia. Romano e grande conoscitore di Roma, ma soprattutto - continua la nota - una delle personalità più apprezzate in Europa del nostro Paese. Molto bene le sue parole oggi rispetto alla necessità che il Pd che si apre, non deve perdere i moderati. Senza, infatti, il Pd stesso sarebbe tutta un’ altra cosa".(Com)