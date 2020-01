Municipio Roma X: Lega, cabina Acea dismessa epicentro del degrado

- "A Dragona una vecchia cabina Acea, oggi dismessa viene utilizzata come luogo di bivacco dove il degrado, con frequenti episodi di spaccio e prostituzione, ha raggiunto livelli molto preoccupanti". Lo dichiarano, in una nota congiunta, il consigliere di Roma Capitale della Lega, Davide Bordoni, la capogruppo in Municipio X Monica Picca e il coordinatore della Lega giovani del Municipio X di Roma Matteo Sampieri. "Oltre all'illegalità e al rischio sicurezza i residenti lamentano anche la presenza di sporcizia e cumuli di rifiuti che comportano un elevato rischio sanitario. Questa cabina Acea dismessa – spiega Sampieri - è ormai luogo di ritrovo abituale di extracomunitari intenti a utilizzarla come rifugio in qualsiasi stagione, ma non mancano anche giri di prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti e un accumulo incontrollato di rifiuti di ogni tipo. A pochi metri da tutto ciò è situato un parco per bambini, ciò rende la situazione ancora più pericolosa. La Lega Giovani nel Municipio X ha denunciato il problema presentando una mozione in Consiglio municipale attraverso i consiglieri Monica Picca e Luca Mantuano e in Campidoglio tramite il consigliere Davide Bordoni. L'augurio della Lega giovani – conclude il coordinatore Matteo Sampieri - per tutte le famiglie di Dragona è quello del ripristino della legalità non come un lusso da dover attendere chissà ancora per quanto tempo ma un diritto che possa essere presto ristabilito e garantito ai cittadini di Dragona e del X Municipio". (Com)