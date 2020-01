Bulgaria-Italia: Conte, rafforzare il partenariato economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è tra i principali partner commerciali della Bulgaria e le imprese italiane che operano in questo paese sono desiderose di rafforzare la loro presenza. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro di oggi a Sofia con il premier bulgaro Bojko Borisov. Conte ha auspicato ulteriori iniziative per rafforzare ed incrementare il partenariato economico tra Italia e Bulgaria. Riguardo gli investimenti nel paese, secondo Conte, non bisogna più puntare sul basso costo del lavoro e sui vantaggi comparativi sul piano fiscale, “ma su qualità della formazione professionale, sullo sviluppo del capitale umano e sul fatto che la Bulgari rappresenta “una cerniera strategica tra Europa, Balcani e Turchia”. "L’Italia vuole sostenere la Bulgaria anche nel campo della modernizzazione delle Forze armate", ha dichiarato Conte. (Pav)