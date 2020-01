Ex Ilva: Pagano (Pd), inaccettabili ritardi nei pagamenti, intervenga Patuanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che le aziende di Taranto debbano ancora una volta subire il blocco dei pagamenti da parte di ArcelorMittal "è inacettabile". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano. "E' inaccettabile che le aziende di Taranto debbano ancora una volta subire il blocco dei pagamenti da parte di ArcelorMittal, con ritardi di alcuni mesi per crediti di 30-40 milioni. Sono numeri enormi per l'economia della città, intervenga il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, faccia pressione sulla multinazionale affinché onori i contratti", afferma Pagano. "Per un colosso mondiale come ArcelorMittal - prosegue - poche decine di milioni non sono nulla ma per gli imprenditori e i lavoratori di Taranto sono invece cifre davvero importanti. L'atteggiamento dell'azienda, che costringe le imprese a protestare davanti ai cancelli, è irresponsabile".(Com)