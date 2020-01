Milano: De Corato su rifiuti Bovisasca, a polizie locali chiedo più impegno nel contrasto illegalità

- L'assessore lombardo alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato, in una nota ringrazia "il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri per aver sequestrato a Milano un impianto per il trattamento dei rifiuti denunciando l'amministratrice e i due gestori del sito per 'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata' e 'violazione delle autorizzazioni in materia ambientale'". "Il tema legato allo smaltimento e allo stoccaggio abusivo di rifiuti - prosegue l'assessore - è molto delicato. Purtroppo sono sempre all'ordine del giorno episodi come questo, sversamenti e accantonamenti illegali di rifiuti che non vengono, dunque, smaltiti correttamente". "Per questo chiedo sempre più impegno a contrastare questo fenomeno a tutte le polizie locali lombarde, alle quali Regione Lombardia - conclude De Corato - ha messo e continuerà a mettere a disposizione, tramite bando, strumenti tecnologici all'avanguardia come droni e fototrappole".(com)