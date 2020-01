Governo: Mulè (FI), ipoteca futuro Italia, centrodestra deve tornare a guida paese

- Gli ultimi due governi, a "trazione grillina", stanno "ipotecando il futuro dell'Italia", per questo il centrodestra deve tornare al più presto alla guida del paese. Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato in una dichiarazione ai tg."Meno lavoro più tasse eccoli i frutti avvelenati dei governi a trazione grillina. Governi che stanno ipotecando il futuro dell'Italia, per questo il centrodestra deve tornare al più presto alla guida del paese", ha dichiarato.(Com)