Bulgaria-Italia: Conte, collaborare per impedire traffico illegale di rifiuti

- Italia e Bulgaria non intendono permettere che si sviluppino traffici illeciti di rifiuti. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro di oggi a Sofia con il premier bulgaro Bojko Borisov, in riferimento alle notizie sulla presenza di rifiuti in arrivo dall’Italia nel paese dell’Europa sud orientale. Conte ha parlato della necessità di una stretta collaborazione a livello di ministeri dell’Interno sul traffico illegale di rifiuti, auspicando inoltre una più intensa collaborazione tra i due paesi a livello giudiziario. (Pav)