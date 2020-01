Italia-Polonia: Maffodda (Ice), l'interscambio commerciale è in grande crescita

- La Polonia ha una tradizione importante negli investimenti esteri, attirando partner internazionali e fondi dall’Unione europea. Lo ha dichiarato Antonino Mafodda, direttore dell’ufficio Ice di Varsavia, intervenendo al seminario “Settore aerospaziale in Polonia: opportunità di investimenti e cooperazione” che si tiene oggi a Roma. Illustrando l’evoluzione del mercato polacco, Maffodda ha ricordato l’importante ruolo delle imprese italiane nel paese dell’Europa centrorientale. L’interscambio commerciale fra le due nazioni si attesta attualmente sui 22 miliardi di euro, con un leggero avanzo per l’Italia, un valore quasi triplicato dall’ingresso della Polonia nell’Unione europea, nel 2004. Fra i settori potenzialmente più interessanti per gli operatori italiani che vogliono entrare nel mercato polacco, Maffodda ha menzionato quelli della lavorazione della plastica e dei metalli, rilevando però la crescita di altri comparti. (Frm)