Coronavirus: Conte, evitare allarmismi, situazione sotto controllo

- Sul coronavirus bisogna evitare “allarmismi”: l’Italia ha adottato tutte le cautele per fronteggiare i rischi connessi a questo virus. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda nella conferenza stampa dopo l’incontro di oggi a Sofia con il premier bulgaro Bojko Borisov. Secondo Conte, i vertici dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno già sottolineato che l’Italia è in prima linea per misure adottate per prevenzione e per il contrasto al coronavirus. "Confermiamo la nostra massima attenzione”, ha dichiarato Conte sottolineando le cautele per il porto di Civitavecchia dove una squadra è intervenuta per verificare la situazione ed evitare rischi.(Pav)