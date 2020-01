Kosovo: colloqui con ambasciatori Quintetto, ancora nessun accordo fra Kurti e Mustafa su nuovo governo

- Nemmeno la presenza degli ambasciatori del Quintetto (Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti), in Kosovo, ha potuto facilitare i colloqui tra il leader di Movimento Vetevendosje Albin Kurti e quello della Lega democratica del Kosovo Isa Mustafa sulla formazione del nuovo governo. Dopo tre ore, l'incontro fra i due si è concluso segna segnare nessun passo in avanti, con entrambe le parti barricate sulle loro posizioni. Mustafa ha dichiarato che il suo partito insiste nelle proprie richieste. "Noi come Ldk siamo convinti che la scelta offerta è una soluzione che contribuisce ad un accordo di governo, basato sugli equilibri del voto e della fiducia ottenuta dai cittadini lo corso ottobre", ha detto Mustafa. (segue) (Kop)