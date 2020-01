Kosovo: colloqui con ambasciatori Quintetto, ancora nessun accordo fra Kurti e Mustafa su nuovo governo (2)

- L'Ldk ha chiesto di ottenere l'incarico del presidente del parlamento, anche se lo scorso 26 dicembre ha votato a favore della nomina di Glauk Konjufca, del Vetevendosje. "In ogni momento siamo disposti a raggiungere un accordo per poter governare insieme e consideriamo che la nostra proposta offra una possibilità per una soluzione a favore di un esecutivo che contribuisca e alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, contribuisca allo sviluppo economico e restituisca ai cittadini la fiducia dataci", ha sottolineato Mustafa. Il partito di Kurti considera ormai una questione chiusa quella relativa all'incarico del presidente del parlamento e ha offerto alla Ldk un maggior numero di ministri all'interno del futuro gabinetto. (segue) (Kop)