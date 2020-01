Balcani: Alto rappresentante Ue Borrell da domani a sabato in Kosovo e Serbia (2)

- L'Alto rappresentante sarà in Kosovo il 30 e il 31 gennaio e incontrerà i leader politici tra cui il presidente, Hashim Thaci, e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile. Josep Borrell lancerà un progetto finanziato dall'Ue per migliorare la qualità dell'aria in Kosovo e visiterà Priz ren. L'Alto rappresentante successivamente si recherà in Serbia il 31 gennaio e il primo febbraio e lì incontrerà leader politici tra cui il presidente, Aleksandar Vucic, e rappresentanti delle organizzazioni della società civile. Josep Borrell visiterà anche le aree intorno a un parco nazionale serbo. (Beb)