Kosovo: capo della rappresentanza Ue, non interferiremo ma è necessario interlocutore

- Il capo della rappresentanza Ue a Pristina, Nataliya Apostolova, ha spiegato che la sua presenza all'incontro con i leader dei partiti politici Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk) si è resa necessaria esclusivamente per rispondere all'invito di Albin Kurti, alla guida di Vetevendosje e vincitore delle elezioni del 6 ottobre scorso. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva kosovara "Rtk", Apostolova ha chiarito che nel corso del colloquio si è stabilito di non interferire nel raggiungimento di una coalizione tra i due partiti. Secondo la rappresentante Ue, il Kosovo è un paese sovrano ed un eventuale raggiungimento o fallimento dell'accordo, rappresenta un problema interno. Ciononostante, Apostolova ha voluto sottolineare come l'Unione Europea necessiti di un interlocutore nel governo. (segue) (Kop)