Nato: Stoltenberg ringrazia Rama per partecipazione Albania in operazioni Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha incontrato il primo ministro albanese Edi Rama e lo ha ringraziato per la partecipazione del suo paese alle operazioni, alle missioni e agli schieramenti della Nato in Kosovo, Afghanistan e negli Stati baltici dando un "solido contributo" alla sicurezza condivisa dell'Alleanza. Stoltenberg ha innanzitutto rivolto le sue più sentite condoglianze a Rama e "a tutti coloro che hanno perso i loro cari in quel terribile terremoto" e ha ricordato che la Nato "ha risposto attraverso il nostro centro di coordinamento per i disastri", mobilitando "l'aiuto di alleati e partner". Cosa, questa, che "dimostra che quando un alleato soffre, stiamo tutti insieme e agiamo insieme", ha detto. (segue) (Beb)