Fmi: Brunetta (FI), assistenzialismo e politiche "tassa e spendi" non producono crescita e sviluppo

- Le politiche economiche del Partito democratico "sono sempre state orientate al principio del 'tassa e spendi', del dilapidare le finanze pubbliche in mance elettorali e in aumenti di spesa che hanno prodotto effetti nulli sull'economia nazionale e locale". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Dagli 80 euro di Renzi - aggiunge - al reddito di cittadinanza, da quota 100 al mini taglio del cuneo fiscale. Tutte misure assistenzialiste, costosissime per i nostri conti pubblici che poi, alla prova dei fatti, hanno fallito miseramente". "Lo ha riconosciuto anche il Fondo monetario - prosegue Brunetta - scrivendo, come abbiamo sempre sostenuto noi, che il taglio del cuneo fiscale come lo vuole fare il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, è del tutto insufficiente per far ripartire i consumi. Leggi: soldi buttati via. Oppure, che il reddito di cittadinanza, per come è stato studiato, è eccessivo e disincentiva le persone a lavorare, quando già non lavorano in nero e si prendono così due stipendi, alla faccia dei contribuenti onesti che pagano le tasse per finanziare la misura". (segue) (Com)