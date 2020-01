Fmi: Brunetta (FI), assistenzialismo e politiche "tassa e spendi" non producono crescita e sviluppo (2)

- "Si deciderà questo governo a eliminare finalmente questa costosa, inutile e iniqua misura?", si chiede Brunetta. "Ancora, il Fondo monetario lancia l'allarme sull'insostenibilità finanziaria di quota 100, altra cosa che noi abbiamo sempre sostenuto, scrivendo che sta rappresentando un salasso per le casse dello Stato e suggerendo di mantenerla solo con il sistema contributivo, cosa che comporterebbe un taglio dell'assegno pensionistico pari a circa il 30 per cento. Noi, più semplicemente, abbiamo sempre sostenuto che va abolita", conclude Brunetta. (Com)