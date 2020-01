Ue: Eurostat, disoccupazione giovanile a 14,1 per cento in zonaeuro a dicembre, Italia a 28,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione giovani a dicembre era del 14,1 per cento nell'Unione europea a 28 e del 15,3 per cento nell'area euro. L'Italia, con il 28,9 per cento, tasso invariato rispetto a novembre 2019, ha registrato il terzo livello più alto nell'Ue. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. A dicembre 2019, nell'Unione europea a 28 c'erano 3.155 milioni di giovani, cioè persone sotto i 25 anni, disoccupati, di cui 2.213 milioni nell'area euro. Rispetto a dicembre 2018, la disoccupazione giovanile è diminuita di 143mila nell'Ue a 28 e di 129mila nell'area euro. A dicembre 2019, il tasso di disoccupazione giovanile era del 14,1 per cento nell'Ue a 28 e del 15,3 per cento nell'area euro, rispetto al 14,6 per cento e al 16,2 per cento di dicembre 2018. A dicembre 2019, i tassi più bassi sono stati osservati in Repubblica Ceca (4,3 per cento), Germania (5,8 per cento) e Paesi Bassi (6,7 per cento), mentre i più alti sono stati registrati in Grecia (35,6 per cento a ottobre 2019), Spagna (30 per cento) e Italia (28,9 per cento). (Beb)