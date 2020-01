Croazia: ministro Interno su dimissioni ministro Sanità, "alcune pratiche non saranno più tollerate"

- Il governo croato non intende tollerare alcune pratiche illegali che in passato sono "passate sotto i radar". Lo ha affermato oggi il ministro dell'Interno della Croazia Davor Bozinovic commentando le dimissioni di questa settimana del ministro della Sanità Milan Kujundzic, a cui il premier Andrej Plenkovic ha revocato il mandato a causa di alcune irregolarità nella scheda pubblica degli averi, obbligatoria per i funzionari politici croati. Bozinovic ha detto all'emittente "N1" che il governo croato "non è in nessun modo bloccato" in questo momento, dato che "tutti i dicasteri svolgono i propri compiti". Il governo, secondo Bozinovic, "lavora in modo attivo e con molto impegno su temi interni ed europei".(Zac)