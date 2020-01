Milano: Carabinieri del Noe sequestrano parte impianto trattamento rifiuti alla Bovisasca (2)

- Nel contempo, è stato imposto al proprietario di provvedere, entro le prossime settimane, al ripristino dei luoghi ed a rimuovere i rifiuti eccedenti, inviandoli a recupero presso impianti autorizzati. Nel corso delle attività di controllo i militari del N.O.E. hanno altresì proceduto a sanzionare per complessivi 10.000 Euro anche alcuni trasportatori sorpresi mentre si apprestavano a conferire nel sito oltre 2 tonnellate di macerie da demolizione poiché, dal controllo della documentazione in loro possesso, si accertava che i formulari risultavano inesatti, incompleti oppure non compilati affatto. Le indagini dei Carabinieri del N.O.E. di Milano sono tuttora in corso, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Francesco V.M. De Tommasi, non potendosi escludere che tale azienda abbia smaltito significativi quantitativi di rifiuti in eccesso rispetto alle reali capacità di gestione. (Com)