Indonesia: coronavirus, governo valuta possibili restrizioni alle importazioni dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri del Commercio e della Salute dell’Indonesia stanno valutando l’opportunità di imporre restrizioni a determinate categorie di merci importate dalla Cina, principale partner commerciale di Giacarta, nell’ambito delle misure tese a prevenire l’ingresso del nuovo coronavirus in Indonesia. Lo ha annunciato il ministro del Commercio di quel paese, Agus Suparmanto. “Osserveremo e valuteremo (eventuali misure restrittive), tenuto conto che gli eventi in atto sono nuovi e in rapido sviluppo”, ha dichiarato il ministro. “Dobbiamo anticipare gli eventi”, ha aggiunto Agus. Eventuali restrizioni all’ingresso di merci cinesi danneggerebbero gli importatori indonesiani, ma il governo ritiene necessario adottare tutte le misure cautelari richieste dalla situazione di emergenza sanitaria. Agus ha precisato che al momento il ministero della Salute sta ancora studiando le possibili implicazioni dell’afflusso di merci cinesi in termini di rischio sanitario. (segue) (Fim)