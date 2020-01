Roma: Figliomeni (Fd’I), su animali incentivare collaborazione con associazioni (2)

- Figliomeni sottolinea che “molto occorrerà ancora fare su queste problematiche, che tra l'altro riguarda la tutela dei cavalli, soprattutto quelli atleti e altri animali, ma la strada è tracciata grazie all'impegno di molte persone che devono trovare le giuste convergenze sia a livello politico che associativo, magari tramite un tavolo tecnico allargato con il dipartimento che possa tenere conto delle esperienze di chi tutti i giorni si prodiga per gli animali. Ci auguriamo - conclude - che, come richiesto da tutte le associazioni presenti, il sindaco Raggi faccia marcia indietro sulla figura del delegato attuale poiché tale ruolo è di fondamentale importanza non per le autocelebrazioni, come accaduto finora, bensì è una missione che dovrebbe essere finalizzata a migliorare il benessere dei nostri amici a quattro zampe". (Com)