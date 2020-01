Siria: telefonata capi di Stato maggiore di Russia e Turchia, focus su situazione a Idlib

- I capi di Stato maggiore delle Forze armate di Russia e Turchia, Valerij Gerasimov e Yasar Guler, hanno discusso al telefono della situazione attuale nella provincia siriana di Idlib. Lo si apprende da una nota del ministero della Difesa turco. “Le due parti hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione attuale nell’area”, si legge nella nota. Ieri, 29 gennaio, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che Ankara assumerà un nuovo atteggiamento nei confronti dei suoi interlocutori sul dossier siriano, in particolare la Russia, che “non ha rispettato gli accordi firmati ad Astana e a Sochi”. Il capo dello Stato turco ha sottolineato che la pazienza di Ankara rispetto ai continui attacchi delle forze governative nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, sta terminando. “Sfortunatamente, la Russia non ha rispettato gli accordi di Astana e di Sochi. Abbiamo aspettato finora, ma giunti a questo punto intraprenderemo le nostre azioni. Non si tratta di una minaccia, ma ci aspettiamo che la Russia dia al regime i necessari avvertimenti”, ha dichiarato Erdogan. (segue) (Tua)