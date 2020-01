Siria: telefonata capi di Stato maggiore di Russia e Turchia, focus su situazione a Idlib (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco ha fatto riferimento all’accordo del settembre del 2018, siglato a Sochi con l’omologo russo Vladimir Putin, per l’imposizione di una zona demilitarizzata nella regione, e a quello firmato l’anno successivo anche con l’Iran. Nonostante tali intese, negli ultimi mesi è proseguita l’offensiva su Idlib dell’Esercito arabo siriano, appoggiata dalle forze aeree russe. Secondo le Nazioni Unite sono almeno 358 mila le persone costrette a sfollare a causa delle operazioni. La Turchia, che già ospita 4 milioni di rifugiati siriani, ha già fatto sapere di non essere disposta ad accogliere ulteriori profughi. Nei giorni scorsi le forze governative sono entrate a Maarat al Numan, città di importanza strategica nella regione. Il ministero della Difesa di Ankara ha fatto sapere che la Turchia non esiterà a rispondere militarmente se i suoi punti di osservazione nell’area dovessero finire sotto attacco. “La Russia proseguirà il suo processo in maniera differente, o con il regime o con la Turchia. Ci dice di combattere il terrorismo. Ma chi sono i terroristi? Le persone che combattono per difendere la loro terra”, ha chiesto nell’occasione Erdogan. (Tua)