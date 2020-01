Brasile: la "regina" delle telenovelas accetta l'incarico di ministro della Cultura

- Regina Duarte, popolare attrice di telenovelas, ha ufficialmente accettato l'incarico di ministro della Cultura del Brasile offerto la settimana scorsa dal presidente Jair Bolsonaro. "Adesso iniziamo con le pratiche prima del matrimonio", ha detto Duarte ricalcando il frasario usato in questi giorni dal capo dello stato per convincerla al "sì" definitivo. Bolsonaro ha confermato che l'accordo è stato trovato, non mettendo fretta sulla formalizzazione dell'incarico e la conseguente pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale. Duarte si prepara a subentrare a Roberto Alvim, esonerato dall'incarico a metà gennaio, dopo la diffusioni di un video di promozione del sentimento patriottico nel quale venivano citate le parole del ministro nazista della Propaganda, Joseph Goebbels. (segue) (Brb)