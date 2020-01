Brasile: la "regina" delle telenovelas accetta l'incarico di ministro della Cultura (3)

- Nel passato, l'attrice ha appoggiato la candidatura di esponenti di centrodestra come Fernando Henrique Cardoso, presidente dal 1995 al 2002. E nello stesso 2002 ha fatto campagna a favore di José Serra, sostenendo, in una campagna pubblicitaria che aveva "paura" di una eventuale vittoria del candidato di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva. Duarte era quindi tornata in strada nel 2016, a sostegno dell'impeachment nei confronti di Dilma Rousseff e per sostenere la corsa di Bolsonaro alla presidenza. Il suo nome per un posto nel governo era stato già fatto all'inizio del mandato di Bolsonaro, ma lei aveva declinato l'invito definendo "molto complicato" l'impegno nella cosa pubblica. (Brb)