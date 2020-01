Tpl Roma: Zannola-Piccolo (Pd), inaccettabile licenziamento autista aggredito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre 2017 l'autista del bus della Roma Tpl Federico Maruca è rimasto vittima di un'aggressione mentre transitava con il mezzo di trasporto pubblico a Rocca Cencía. "Oltre il danno anche la beffa. Dopo aver quasi perso un occhio, è stato licenziato dalla Autoservizi Troiani srl che gli ha mandato una raccomandata per comunicargli la risoluzione del rapporto di lavoro". Così in una nota i consiglieri del Pd capitolino Giovanni Zannola e Ilaria Piccolo. "Roma - spiegano - non può accettare questa grave ingiustizia. La sindaca e l'assessore alla città in movimento e l'amministrazione capitolina intervengano a tutela del lavoratore. È inaccettabile che un lavoratore intervenuto per difendere passeggeri del bus da un'aggressione, da un uomo violento, oltre ad aver subito una menomazione fisica, ci rimetta la salute e il posto di lavoro. Non è possibile che l'amministrazione capitolina abbandoni, anziché tutelare, un lavoratore che ha prestato un servizio pubblico per suo conto. Presenteremo una mozione urgente - concludono - affinché il comune prenda provvedimenti per salvaguardare il posto di lavoro di Federico Maruca nonché e la sicurezza e la dignità dei dipendenti del trasporto pubblico. Contro una decisione ingiusta e crudele esprimiamo tutta la solidarietà alla vittima dell'aggressione e come gruppo del Pd in Campidoglio ci impegneremo affinché sia garantito il lavoro al dipendente che semplicemente svolto la sua mansione".(Com)