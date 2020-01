Finestra sul mondo: Germania, ministro Economia Altmaier, previsioni crescita 2020 aumentate a 1,1 per cento

- Il governo tedesco ha aumentato le previsioni di crescita del Pil della Germania all'1,1 per cento nel 2020 dall'1 per cento inizialmente stimato. Nel 2021, il dato registrerà un ulteriore incremento all'1,3 per cento. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, nel rapporto annuale sull'economia della Germania. Altmaier ha dichiarato che, dopo una fase di debolezza per il sistema economico della Repubblica federale nel 2019, le prospettive “si sono schiarite”. Altmaier ha aggiunto che, “quest'anno, l'economia si svilupperà meglio di quanto previsto” nel 2019. Tuttavia, osserva il quotidiano “Handelsblatt”, molto dipenderà dal fatto che il 2020 “ha più giorni lavorativi rispetto all'anno scorso”, in cui il Pil della Germania ha registrato una crescita dello 0,6 per cento, secondo i dati preliminari diffusi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Si tratta del dato più basso degli ultimi sei anni, significativamente inferiore all'1,5 per cento del 2018. A ogni modo, per Altmaier “l'economia tedesca sta gradualmente superando la sua fase di debolezza”, seppure “lo slancio rimanga contenuto all'inizio di quest'anno”. Tuttavia, nel corso del 2020, si dovrebbe registrare una lieve ripresa dovuta anche al migliore andamento dell'economia globale. Nel corso di quest'anno, la Germania vedrà anche un leggero aumento dei prezzi al consumo, mentre il mercato del lavoro rimarrà stabile. L'occupazione continuerà ad aumentare, sebbene a un ritmo più lento. A tal riguardo, Altmaier ha previsto 190 mila nuovi occupati, che porteranno il numero di tedeschi con un impiego al nuovo massimo storico di 45,4 milioni. (Sit)