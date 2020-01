Finestra sul mondo: Credito, Deutsche Bank, nel 2019 perdite per 5,7 miliardi di euro

- Da tempo in difficoltà, nel 2019, Deutsche Bank ha registrato perdite per 5,7 miliardi di euro a causa della ristrutturazione avviata nella scorsa estate. Secondo quanto reso noto oggi dalla stessa Deutsche Bank, il dato è peggiore delle perdite per cinque milioni di euro inizialmente previste e segue le passività per 52 milioni di euro subite dal principale istituto di credito tedesco nel 2018. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nello scorso anno, gli utili di Deutsche Bank sono diminuiti dell'8 per cento a 23,2 miliardi di euro, mentre i costi sono aumentati del 7 per cento a poco più di 25 miliardi di euro, principalmente a causa delle spese connesse alla ristrutturazione. Aggiustato per gli effetti speciali, il dato scende a 21,5 miliardi di euro ed eguaglia l'obiettivo stabilito dall'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing. In questo caso, il maggiore istituto di credito tedesco ha superato le previsioni, che davano i costi a un livello lievemente superiore. (Sit)