Finestra sul mondo: Francia, riforma pensioni, al via conferenza per trovare finanziamenti

- Oggi in Francia inizia la conferenza per il finanziamento del sistema pensionistico, l'iniziativa proposta dal sindacato riformista della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt) per trovare un provvedimento capace di sostituire l'età di equilibrio, la misura provvisoriamente ritirata dal governo dalla riforma delle pensioni che fissava a 64 anni la soglia necessaria per ottenere il tasso pieno. Ne parla la stampa francese, spiegando che entro fine aprile i partner sociali devono trovare un'intesa sulle coperture finanziarie necessarie, stimate a 12 miliardi di euro. Le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del mondo imprenditoriale daranno il via ai lavori questo pomeriggio al Consiglio economico, sociale e ambientale. Il primo ministro, Eduard Philippe, ha accettato la proposta della Cfdt. “Se i partner sociali si accordano su un cocktail di misure, compresa una misura sull'età differente dall'età di equilibrio, la prenderò”, ha detto il capo del governo in un'intervista rilasciata al quotidiano “La Croix”. Il dialogo tra le parti, però, resta teso. I sindacati della Confederazione generale del lavoro (Cgt) e di Force Ouvrière (Fo) sono contrari alla creazione del sistema universale a punti concepito per sostituire i 42 regimi pensionistici speciali, mentre la Cfdt chiede più misure nel campo sociale. (Sit)