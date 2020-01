Finestra sul mondo: Tlc, Regno Unito, Usa chiedono a Johnson marcia indietro su Huawei in 5G

- Gli Stati Uniti chiedono al governo britannico di fare marcia indietro sulla decisione di consentire la partecipazione dell'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei alla costruzione della rete 5G nel Regno Unito. In caso contrario, il paese rischia di perdere la collaborazione con i servizi segreti degli Stati con cui forma l'alleanza dei "cinque occhi", ossia Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. In questo modo, il quotidiano "The Times" riassume le dichiarazioni rese dal segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, prima di partire ieri, 29 gennaio, per Londra dove oggi incontrerà il primo ministro Boris Johnson. Alla vigilia dei colloqui, Pompeo ha affermato di accettare la disponibilità del Regno Unito a lavorare con gli Usa per ridurre la dipendenza delle reti telefoniche dei paesi occidentali dalla tecnologia prodotta da Huawei, che gli Stati Uniti accusano di spionaggio a favore della Cina. Tuttavia, il segretario di Stato degli Usa ha ribadito che l'azienda costituisce un "rischio reale" e ha avvertito che la Casa Bianca dovrà "valutare le conseguenze" della decisione del governo britannico a favore della partecipazione di Huawei allo sviluppo del 5G nel Regno Unito. Tali conseguenze potrebbero colpire la collaborazione in materia di intelligence tra Usa e Regno Unito nell'alleanza dei "cinque occhi". Intanto, nella serata di ieri, Pompeo ha incontrato a Londra il ministro degli Esteri britannico Domenica Raab, con cui ha concordato sulla necessità di fare progressi nelle trattative sul futuro trattato di libero scambio tra Stati Uniti e Regno Unito. Allo stesso tempo, Raab e Pompeo hanno registrato le divergenze tra Regno Unito e Usa sulla "web tax" che il governo britannico intende applicare ai guadagni realizzati nel paese dalle aziende digitali statunitensi. (Sit)