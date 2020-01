Finestra sul mondo: Trasporti, Regno Unito, Johnson verso "si" ad alta velocità nonostante costi

- l primo ministro britannico Boris Johnson sembra essere orientato a dare parere favorevole alla prosecuzione del progetto per la linea ferroviaria ad alta velocità High Speed 2 (Hs2), nonostante l'opposizione di diversi membri del suo stesso Partito conservatore a causa dei suoi costi crescenti dell'infrastruttura. Come anticipa la stampa britannica, Johnson accoglierà la tesi favorevole alla realizzazione dell'Hs2 che il cancelliere dello Scacchiere, Sajid Javid, esporrà in un incontro in programma per oggi, dedicato all'esame dei piani per le infrastrutture. A spingere Johnson verso il "sì" all'Hs2 sono considerazioni di carattere politico, ritenute più importanti dei costi, che si avviano a superare abbondantemente i 100 miliardi di sterline (oltre 118 miliardi di euro). Il progetto della Hs2 è l'unico concretamente pronto a partire per mettere in atto la promessa di "bilanciamento" a favore delle regioni del nord dell'Inghilterra fatta da Johnson nella campagna per le elezioni anticipate tenute nel Regno Unito il 12 dicembre scorso. Quando sarà completata nel 2040, la Hs2 collehgerà Londra a Birmingham, da dove partiranno due rami verso Liverpool, Manchester e il porto di Wigan nel nord-ovest e verso Sheffield, York e Leeds nel nord-est. Per circa 20 anni, i cantieri daranno lavoro a decine di migliaia di operai, consentendo la crescita anche tecnologica dell'intera industria britannica delle costruzioni. L'auspicio è che la Hs2 faccia da volano per quelle regioni del nord dell'Inghilterra negli ultimi decenni rimaste indietro rispetto a Londra e al sud, bilanciando i possibili effetti negativi della Brexit. Contro il progetto militano le crescenti difficoltà di carattere progettuale e burocratico, che ne hanno progressivamente procrastinato l'avvio. Vi è poi un'autentica esplosione dei costi complessivi, passati dai 56 miliardi di sterline (66 miliardi di euro) stanziati nel 2015 agli 88 previsti nell'ultimo rapporto (103 miliardi di euro). Per tale motivo, Johnson e Javid discuteranno di come reperire i fondi per l'Hs2. Si parla di un taglio netto del 5 per cento che il primo ministro vorrebbe imporre a tutti i dicasteri, tranne Difesa, Interno e Sanità. (Sit)