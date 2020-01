Finestra sul mondo: Spagna, Torra convoca elezioni in Catalogna dopo tensioni tra Erc e JxCat

- Il presidente della Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha annunciato ieri, 29 gennaio, che comunicherà la data per le elezioni anticipate dopo l'approvazione del parlamento dei bilanci, a causa del "deterioramento della fiducia reciproca" tra i partner di coalizione, Esquerra Republicana (Erc) e Junts per Catalunya (JxCat). "Una volta approvati i bilanci in Parlamento, annuncerò la data delle elezioni. Questa legislatura non ha più percorso politico. È arrivata alla fine", ha dichiarato in una dichiarazione istituzionale del palazzo del governo di Barcellona. La dichiarazione istituzionale arriva un giorno dopo che il parlamento catalano ha ritirato le credenziali da deputato del presidente in conformità con la decisione della Corte suprema e della Commissione elettorale nazionale (Jec) Torra ha dichiarato di volere confermare l'incontro previsto per la prossima settimana a Barcellona con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, come passo preliminare per il tavolo dei negoziati tra il governo centrale e regionale. "Ho la responsabilità e la determinazione di esplorare la vera volontà del governo spagnolo per una vera trattativa", ha affermato il leader di JxCat, guidato da Carles Puigdemon. La decisione di Torra, per certi versi inevitabile, potrebbe complicare la legislatura del presidente Sánchez, che ha bisogno dei voti di Erc al Congresso. E il sostegno dei repubblicani potrebbe diventare molto complicato se Torra convocherà le elezioni dopo il voto sui bilanci statali. (Sit)