Finestra sul mondo: Coronavirus, spagnoli rimpatriati da Wuhan in quarantena a Madrid

- Gli spagnoli evacuati da Wuhan per lo scoppio del coronavirus 2019-nCoV trascorreranno circa 14 giorni in quarantena in un ospedale di Madrid. Sono queste le misure preventive preparate dal ministero della Salute per l'arrivo nei prossimi giorni di venti connazionali dalla città cinese di Wuhan, dov'è scoppiata l'epidemia. Le persone in isolamento, scrive il quotidiano “El Pais”, avranno a loro disposizione un'intero piano, dove potranno muoversi liberamente e ricevere visite controllate da parenti. Chi manifesta sintomi di contagio non potrà salire a bordo dell'aereo per l'Europa che decollerà questa settimana. Fernando Simón, direttore del Centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie del ministero della Salute, ha spiegato che le misure sono state concordate con la Cina e altri paesi dell'Unione europea, in modo che tutti adottino precauzioni simili. Il primo volo da Wuhan verso l'Europa avrà a bordo circa 200 francesi; il secondo (che potrebbe partire oggi o domani) permetterà il rimpatrio anche cittadini di altre nazionalità, ancora però non confermati. (Sit)