Finestra sul mondo: Usa: Trump promulga il nuovo accordo commerciale con Messico e Canada

Usa: Trump promulga il nuovo accordo commerciale con Messico e Canada

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato alla Casa Bianca il testo del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del Nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Il documento, ratificato a metà gennaio dal Senato Usa, sostituisce il "vecchio" Nafta (North American Free Trade Agreement), entrato in vigore nel 1984, e severamente criticato dall'inquilino della Casa Bianca. "Abbiamo messo fine all'incubo del Nafta", ha detto Trump nel corso della cerimonia per la firma del nuovo accordo. "Questo è un accordo che molti dicevano che non si poteva chiudere, che era molto grande, molto complicato, ma lo abbiamo ottenuto", ha aggiunto Trump sottolineando lo sforzo compiuto dai suoi pari grado, il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador (con cui Trump ha rivendicato "una incredibile amicizia") e il primo ministro canadese Justin Trudeau. "Il Nafta finisce oggi, e inizia una nuova era di crescita e lavoro sotto l'Usmca", ha fatto eco il vicepresidente Mike Pence, anch'egli presente alla cerimonia. A rappresentare il governo messicano era presente una delegazione guidata dal ministro dell'Economia, Graciela Marquez, e dal ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard Casaubond, rispettivamente accompagnato dai vice, Jesus Seade e Luz Maria de la Mora. Il nuovo trattato, che aveva avuto il primo via libera dal parlamento del Messico, attende ora l'ultima ratifica, quella del Canada. La vicepremier canadese, nonché capo negoziatore dell'accordo, Chrystia Freeland, ha presentato al parlamento canadese la mozione per discutere il testo lo scorso fine settimana, invitando i partiti a dare il via libera all'accordo "senza ulteriori ritardi". (Sit)