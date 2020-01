Finestra sul mondo: Libia, Macron accusa la Turchia di violare gli impegni presi

- Nel corso di una conferenza stampa congiunta tenuta ieri, 29 gennaio, all'Eliseo al fianco del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, il presidente francese Emmanuel Macron ha accusato la Turchia di violare gli impegni presi in Libia. “In questi ultimi giorni vediamo delle navi turche accompagnare dei mercenari siriani sul territorio libico”, ha detto Macron, spiegando che in questo modo il presidente turco, Recep Tayyp Erdogan contravviene agli impegni presi in occasione della conferenza di Berlino. Immediata la risposta di Ankara. La Francia è il principale responsabile dei problemi in Libia dall'inzio del 2011”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri turco, Hami Aksoy. Una fonte dell'intelligence francese ha confermato al quotidiano “Le Monde” che tra tra i 1.500 e i 2.00 combattenti siriani sono stati mandati in Libia da Ankara. Tra questi, molti avrebbero già disertato fuggendo in Italia. Nei giorni scorsi sono state intercettate due fregate turche nelle acque libiche. Dietro alle schermaglie tra Francia e Turchia si nascondono una serie di fattori strategici. Per Parigi la cooperazione con Ankara nel campo dell'antiterrorismo è fondamentale, soprattutto per trattare i casi dei cittadini francesi jihadisti scappati dalla Siria. (Sit)