Difesa: Ucraina-Polonia, autorità discutono futuro cooperazione in materia di sicurezza

- Il segretario del Consiglio nazionale ucraino di sicurezza e difesa (Nsdc), Oleskiy Danilov, ha incontrato il direttore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale polacco, Pawel Soloch, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale in materia di difesa e sicurezza informatica. Lo si apprende da un comunicato stampa del Consiglio. “Le parti hanno avuto uno scambio di opinioni riguardo l’attività svolta nel quadro della Joint Forces Operation, sottolineando una serie di dinamiche negative che permangono a fronte di periodici bombardamenti contro le postazioni ucraine nel Donbass”, si legge nella nota, in cui si aggiunge che l’incontro si è incentrato sul futuro della cooperazione tra Kiev e Varsavia in materia di difesa e sicurezza informatica. (Res)