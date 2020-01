Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Consiglio regionale del Lazio. Via della Pisana, 1301 (ore 10)VARIE- Presentazione della Ricerca promossa da ManpowerGroup e Luiss Business School sulle nuove competenze e skill richieste nel settore dell'energia, come effetto delle nuove traiettorie evolutive, a cui partecipano Ceo e Hr director del comparto. Luiss Business School, villa Blanc, via Nomentana 216 (ore 10.30) (segue) (Rer)