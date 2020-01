Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

- VARIE- Matteo Garrone e Federico Ielapi saranno i protagonisti della speciale proiezione di "Pinocchio", il nuovo film dedicato al capolavoro di Collodi, che sarà proiettato per i pazienti ricoverati, i loro familiari, i medici e agli operatori sanitari del Gemelli. Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs (ore 16)- Proseguono gli appuntamenti del "(T)here on tour": Giovani Imprenditori per il futuro di Frosinone" l'iniziativa del Gruppo giovani imprenditori di Unindustria che dopo le tappe di Rieti, Viterbo e Latina, arriva a Frosinone. Intervengono Giulio Natalizia, presidente Gruppo giovani imprenditori Unindustria, Christian De Vellis, presidente Gruppo giovani imprenditori Unindustria Frosinone, Giovanni Turriziani, presidente Unindustria Frosinone, Miriam Diurni, presidente Comitato piccola industria Unindustria Frosinone. Partecipano Mauro Alessandri, assessore Regione Lazio Lavori Pubblici e tutela del territorio, mobilità, prevista la partecipazione di Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone. Prefettura di Frosinone, piazza della Libertà 14 (ore 17) (Rer)