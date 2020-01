Governo: Misiani al "Corriere della Sera", tagliando su sostegno a poveri

- "Penso che il reddito serva e vada mantenuto, ma migliorandone il funzionamento". Per questo, è "sicuramente utile fare un tagliando discutendone con gli enti locali e le realtà del terzo settore che sul campo combattono ogni giorno la poverta'": lo ha affermato il viceministro dem all'Economia, Antonio Misiani, in un'intervista al Corriere della Sera. Misiani ha ricordato che il Reddito "e' operativo da meno di un anno" ed "era necessario introdurre in Italia una misura universale contro la povertà". Per il viceministro però ora serve un "tagliando" al provvedimento. "Il governo ha già detto che non confermerà Quota 100", ha aggiunto, spiegando che l'esecutivo ha avviato un dialogo con le parti sociali "per costruire meccanismi di flessibilità più equi e finanziariamente sostenibili".(Rin)