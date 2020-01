Medio Oriente: al Malki a "Il Riformista", "o due popoli e due Stati o niente"

- "Quello presentato dal presidente statunitense Donald Trump non è un piano di pace. È un piano di resa per i palestinesi. È il de profundis della soluzione a due Stati, è il via libera all'annessione da parte d'Israele di Territori palestinesi occupati. Noi ci batteremo in ogni sede perché questo piano venga respinto. Per noi è una lotta esistenziale». Lo dice Ryad al Malki, ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) a "Il Riformista". "I nostri diritti non sono in vendita - avverte il ministro - così come in vendita non è Gerusalemme". Il presidente degli Stati Unit', Donald Trump, nel presentare il 'piano del secolo' ha affermato che è una occasione storica per i palestinesi per far nascere un loro Stato. "Questa è una falsità storica. Ma di quale Stato parla il presidente Trump! Una sorta di bantustan senza neanche il controllo dei suo confini, del tutto dipendente da Israele, a partire dalle risorse idriche". Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha bollato il piano americano come 'una cospirazione che non passerà' perché 'Gerusalemme non si baratta', mentre la Giordania ha messo in guardia dalle 'conseguenze pericolose di qualsiasi misura unilaterale possa essere adottata da Israele'. "Per quanto ci riguarda siamo alla difesa della legalità internazionale e delle risoluzioni Onu che questo piano cancella, concedendo a Israele ciò che nessun predecessore di Trump aveva mai fatto: modificare unilateralmente i suoi confini, annettersi gli insediamenti, liquidare definitivamente la questione dello status di Gerusalemme". (segue) (Res)