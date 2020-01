Medio Oriente: al Malki a "Il Riformista", "o due popoli e due Stati o niente" (2)

- Il ministro insiste nell'indicare la soluzione fondata sul principio 'due popoli, due Stati' come l'unica praticabile. "Perché è l'unica che può ripristinare la legalità internazionale in Palestina. Un principio contemplato nelle risoluzioni Onu che Israele non ha mai rispettato, un principio che guida anche la mai realizzata Road Map del Quartetto per il Medio Oriente (Usa, Russia, Ue e Onu). Noi non ci siamo mai discostati da questo tracciato. È Israele ad aver lavorato sul campo per rendere impossibile questa soluzione. Ed ora Trump legittima questa pratica". Al Malki si riferisce "alla colonizzazione dei Territori. Una politica unilaterale imposta con la forza, spacciata come una necessità perla sicurezza d'Israele. Ma con l'espropriazione delle terre palestinesi in Cisgiordania, con la pulizia etnica perpetrata a Gerusalemme Est, la sicurezza non c'entra niente. C'entra la determinazione dei governanti israeliani a praticare la politica dei fatti compiuti. Qui sta la responsabilità della Comunità internazionale: continuare a parlare di una soluzione a due Stati e poi non aver fatto nulla per impedire che Israele minasse questa soluzione". "Tuttavia, - aggiunge - noi non ci arrendiamo. Sappiamo di essere nel giusto quando rivendichiamo il nostro diritto all'autodeterminazione; un diritto che non nega quello d'Israele alla sicurezza o, addirittura, all'esistenza. Il popolo palestinese non si batte per uno Stato in meno, quello d'Israele, ma per uno Stato in più, quello di Palestina. Accettare il piano Trump-Netanyahu sarebbe la negazione di tutto questo. Noi siamo pronti a sederci a un tavolo negoziale con il Quartetto per il Medio Oriente, ma non sulla base del piano statunitense. D'altro canto , l'amministrazione Trump ha smesso sin dal suo nascere i panni del mediatore per vestire la casacca israeliana". (segue) (Res)