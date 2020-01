Medio Oriente: al Malki a "Il Riformista", "o due popoli e due Stati o niente" (3)

- 'L'accordo del secolo sembra scritto in modo tale che i palestinesi non potessero fare altro che rifiutarlo. E forse questo era il piano'. Lo scrive su "Haarerz" uno dei più autorevoli giornalisti israeliani, Noa Landau. "Non faccio un processo alle intenzioni. Ma so che quel piano allontana la pace e rischia di incendiare ancor di più il Medio Oriente. Che cosa sia per Israele questo piano lo ha fatto intendere chiaramente Netanyahu, annunciando un voto già domenica da parte del governo israeliano sull'annessione unilaterale della Valle del Giordano e delle colonie in Cisgiordania". Cè il rischio di una nuova escalation di violenze. Hamas incita alla resistenza annata. "Farlo sarebbe cadere nella trappola israeliana: ridurre la questione palestinese a un problema di sicurezza. Allo stesso tempo, però, rivendichiamo il diritto ad una resistenza popolare, non violenta. E su questo chiediamo la solidarietà internazionale. Il popolo palestinese non si arrenderà". La richiesta all'Europa è quella di "essere coerente con quanto ha sempre sostenuto, un accordo di pace deve fondarsi sulla soluzione a due Stati. E coerenza vuol dire oggi rigettare il piano americano". II piano Trump mette sul tavolo cinquanta miliardi di dollari per i palestinesi. "La causa palestinese non è in vendita. Non ha prezzo. È vero, la nostra economia è in grande difficoltà, ma la ragione fondamentale è l'occupazione israeliana. Come si può sviluppare l'agricoltura quando le nostre terre vengono requisite dagli israeliani, quando i coloni distruggono i nostri alberi, quando ci negano le risorse idriche! Ci tenete alle nostre condizioni di vita? Bene, lascateci liberi di realizzare i nostri progetti in uno Stato indipendente", ha concluso al Malki. (Res)